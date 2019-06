Kommentar zum Zoo-“Ranking“ : Die Daumen-Schraube

Wenn ich schon das Wort „Ranking“ höre, rollen sich mir die Toenails auf (sorry: Fußnägel). Da wird aus allem, was an ahnungslosen, unreflektierten, dämlichen und, ja, auch angemessenen und vernünftigen Kommentaren so im Internet zusammengeschrieben wird, eine Liste erstellt.

Als sei das repräsentativ und quasi amtlich.

Freuen wir uns für die Gondorfer. Den Lünebacher Zoo aber hat eine Katastrophe getroffen. Die wird jetzt „mitverantwortlich“ gemacht für den schlechten Rang. Und dass man den gleichen Preis nehme wie vorher. Und dass es ja kaum tolles Getier zu sehen gebe.

Die Besitzer wollen alles auf neue Füße stellen, es richtig machen, das kauft man ihnen auch ab. Und sie brauchen die Chance, einen ganz anderen Park aufzubauen. Aber wir leben inzwischen in einer gnadenlosen Daumen-hoch-Daumen-runter-Welt. Hauptsache runzerputzen.