Kommentar : Stark von allen

Ein so umsichtig wie unaufgeregt agierender Architekt, abgeklärte und stets einsatzbereite Pfarrei- und Förderkreismitglieder, Finanzhilfe von vielen Einrichtungen und vor allem Bürgern: Die Prümer Basilika glänzt wie neu, dank toller Gemeinschaftsleistung.

Chapeau also, an alle! Das Gelingen ist allerdings auch dem großen Selbstbewusstsein zu verdanken, mit dem hier vorgegangen wird. Auf allen Positionen. Sollte der Bischof also den Prümern dereinst einen richtig amtlichen neuen Pastor mitbringen, braucht der vor allem eins: breite Schultern.