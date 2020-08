Kommentar : Nur Mut, rufen Sie an!

Es wird viel geklagt über Rücksichtslosigkeit und Menschen, die angeblich nur an sich selber denken und denen das Wohl ihrer Mitmenschen egal ist. Und von dieser Sorte gibt es wohl auch einige, wenn man nur an die Diskussion über das Tragen von Mund-Nasen-Masken, die dem Schutz anderer dienen, denkt.

Aber es ist keineswegs alles schlecht. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie schossen die Angebote für Einkaufsdienste und ähnliche Hilfen wie Pilze aus dem Boden. Und auch jetzt ist es noch so, dass es viele Menschen gibt, die sich einbringen möchten. Wer sich also einsam fühlt, jemanden braucht, der ihm etwas Gesellschaft leistet oder zum Einkaufen fährt, der sollte sich melden. Denn letztendlich profitieren doch beide Seiten. Also: nur Mut, rufen Sie an!