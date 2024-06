Kommentar zur Housing-Entwicklung Erinnerungen bewahren – nicht nur für uns

Es gab da letztens diese Situation. Kontakt mit einem Mann, mittlerweile Ende 60, der in den USA groß Karriere gemacht hat. Vorher, Anfang der Achtziger, da war er aber in Bitburg stationiert, lebte auf der Housing. Und fragte jetzt, ob er diese besuchen könne, wenn er Urlaub in Europa mache. Das zeigt: Erinnerungen bewahren ist wichtig, nicht nur für uns.