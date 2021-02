Kommentar zur Lage im Prümer Gewerbe : Zusammenhalt, was sonst?

Zusammenhalt, was sonst?

Es ist ehrenhaft, wie tapfer sich die Unternehmer – und die Prümer sind ja nicht die einzigen – gegen die zermürbenden Auswirkungen der Pandemie stemmen und trotz allem noch lichte Stimmungspunkte setzen.

Es ist erfreulich, dass die Kundschaft ihr Engagement zu würdigen weiß und ihnen die Stange hält. Es zeigt: So ziemlich alle tun in dieser Dauerkrise, was sie können, um das Schlimmste abzuwenden.