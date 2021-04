Kommentar zur Corona-Not im Friseurhandwerk : Neue Berufsprofile

Jetzt testen uns schon die Friseure, damit sie uns die Corona-Troddeln kupieren können. So weit ist es gekommen in der Pandemie. Das darf man absurd finden.

Und man muss es rühmen: Sie machen es, sie hängen sich rein, lernen hinzu, um Personal und Kundschaft zu schützen und sauber ihr Geld zu verdienen. Und sie machen das gut, obwohl sie, wie so viele, in den finanziellen Abgrund blicken. Man könnte das würdigen, indem man hingeht. Nur so ein Gedanke.