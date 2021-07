Kommentar : Plätze brauchen Platz

War der Postplatz früher wirklich schön? Nein! Dort hat sich keiner hingesetzt, eine Pause gemacht und ein bisschen durch die Gegend geguckt. Aufenthaltsqualität: null. Von Festen und Feiern mal abgesehen.

Beim Petersplatz war das genauso. Auch wenn dort das Blumenbeet für Farbe sorgte und viele Fans hatte. Die haben die liebevolle Bepflanzung aber mehr im Vorbeigehen genossen. Gesessen hat auch dort selten jemand. Das ist an beiden Plätzen inzwischen anders. Und das wird auch Am Markt und am Grünen See anders sein. Die Entwürfe zur Umgestaltung funktionieren, denn sie bringen Leben zurück in die Stadt und schaffen Räume für Begegnung.