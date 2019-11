Kommentar zur Sanierung der Innenstadt in Prüm : Da kommt Leben in die Bude

Neue Stadtmitte, neuer Schwung: Dass so viele Eigentümer – unser Artikel zeigt nicht alle Beispiele – ihre Häuser ansehnlich auf Vordermann bringen, neue Geschäfte und Pächter in die Stadt holen – es ist der erhoffte und erfreuliche Gewinner-Effekt nach dem Hahnplatzumbau.

Mindestens genau so gut: Dass in fast allen Häusern neuer oder verbesserter Wohnraum bereitgestellt wird. Denn es wollen, sollen und können eben nicht alle in die Neubaugebiete ziehen. Auch mittendrin gehört Leben in die Bude.