Kommentar Jetzt für die Region abstimmen!

Es braucht für jeden nur einen Klick, kann aber viel bewirken. Wer an der Abstimmung im Wahlstudio des Wandermagazins teilnimmt und für den Wanderweg „Grüne Hölle“ bei Bollendorf votiert, kann helfen, die Region ein gutes Stück voranzubringen. Falls die „Grüne Hölle“-Tour die meisten Stimmen bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg ergattern sollte, bringt das der Region einen riesen Marketingerfolg. Der Sieg würde Touristen aus ganz Deutschland auf die Südeifel aufmerksam machen und die Gästezahlen in die Höhe schrauben. Das spielt nicht nur den Hoteliers, Vermietern von Ferienwohnungen und Campingplatzbetreiber in die Karten. Wer hierher kommt, egal ob mit Übernachtung oder nur als Tagestourist, lässt auch an anderer Stelle Geld da. Restaurantbesitzer, Tankstellenbetreiber und Geschäftsinhaber profitieren ebenfalls. Und letztlich auch Dienstleister, zuliefernde Betriebe, regionale Produzenten und Handwerksbetriebe. Neben den wachsenden Besucherzahlen sind der Imagegewinn und die Steigerung der Bekanntheit gut für die heimische Wirtschaft. Daher wäre es klasse, wenn möglichst viele den Tourismus mit ihrer Stimme für die „Grüne Hölle“ unterstützen. Bis zum 30. Juni daher einen Klick abgeben auf der Seite https://wandermagazin.de/wahlstudio