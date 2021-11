Meinung : Unkomplizierte Impfung, koste es, was es wolle!

Kommentarfoto_Christian_Thome Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Situation am Impfbus ist untragbar. Es sind surreale Bilder, dass Menschen in Eiseskälte stundenlang ausharren müssen, um sich impfen zu lassen. So werden Menschen vor der Impfung abgeschreckt.