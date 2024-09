Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Vier sind ausgewählt

(red) Nach der Ergebnisbesprechung wurden folgende Platzierungen festgelegt: 1. Platz: Oberkail, 2. Platz: Bitburg-Mötsch, 3. Platz: Wolsfeld. Als viertplatzierte Gemeinde hat sich zusätzlich neben den drei Siegergemeinden Weidingen für den Gebietsentscheid im Frühjahr 2025 qualifiziert. Des Weiteren hat die Kommission beschlossen, zwei Sonderpreise zu vergeben. Den Sonderpreis „Das Dorf in der Landschaft“ vergibt sie an Berkoth und den „Mutmacherpreis“ erhält Jucken als Sonderpreis. Am 11. Oktober findet um 19 Uhr im „Haus Kayl“ in Oberkail die Veranstaltung statt, in deren Rahmen nicht nur den Siegern, sondern allen Ortsgemeinden für ihre Bereitschaft zur Teilnahme gedankt wird.