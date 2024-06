Wahl der Ortsbürgermeister Das sind die neuen Dorf-Chefs in der Eifel

In der Verbandsgemeinde Bitburger Land gab es in zwei von 71 Gemeinden Duelle um das Ortsbürgermeisteramt. Besonders spannend: In Rittersdorf traten drei Kandidaten gegeneinander an. Am Ende setzte sich Daniel Lichter mit 62,5 Prozent gegen Stefan Palzer (16,2) und Christina Keil-Wilmes (21,3 Prozent) durch.