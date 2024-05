Analyse zu Wahlkampfstrategien Bitburg im Wahlkampf-Fieber: Damit das Kreuzchen auf den Zettel kommt

Keine Straßenlaterne ohne Plakat. Kein Fest ohne Partei-Stand. Kein Tag ohne politische Facebook-Beiträge. Es ist Wahlkampf – und der ist jetzt in einer ganz heißen Phase. Natürlich auch in der Eifel. Die Politiker haben Monate, sogar Jahre dafür investiert, die Stimmen der Wähler für sich zu gewinnen. Am 9. Juni sollen die Kreuzchen hinter den Namen ihrer Partei stehen.