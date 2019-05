Kommunalwahl : Der neue Stadtchef: durchstarten ja, durchregieren nein

Prüm Verbandsgemeinde- und Stadtrat Prüm: Die Verhältnisse werden sich spürbar ändern. Das liegt vor allem an der Reuschen-Welle.

Nach Auszählung der Stadtratswahl (Wählerbeteiligung: 60,88 Prozent) sieht es ein bisschen anders aus: Es gab dann doch eine kräftige tektonische Verschiebung, und zwar in Richtung der Reuschen-Unterstützer bei der Prümer Bürgerbewegung (PBB, dort ist er Vorsitzender) und der FWG-Liste von Stefan Maselter, die bisher eine Fraktion bildeten: Sie kommen auf genau die Hälfte der 22 Sitze. Auf der anderen Seite: CDU und SPD, mit acht und drei Mandaten, also ebenfalls mit elf Sitzen.

Die Christdemokraten, angeführt von Mathilde Weinandy, bleiben zwar stärkste Fraktion mit 35,46 Prozent der Wählerstimmen und acht Sitzen, ein Minus von zehn Prozentpunkten. Direkt dahinter aber liegt schon Reuschens PBB mit 30,6 Prozent und sechs Mandaten – doppelt so viele wie bisher. Die Liste Maselter holt 21,7 Prozent (fünf Sitze, wie bisher). Vierter und Letzter in der neuen Ratsrunde: die SPD mit 12,2 Prozent und drei Sitzen statt der bislang vier.

Kommunalwahl : Weber setzt sich in Hermeskeil gegen Auler durch - Reuschen löst Weinandy in Prüm ab

Reuschens Vorgängerin Mathilde Weinandy sitzt wie immer morgens im Büro der Stadtbürgermeisterei – auf Abruf: „Ich nehme das Ergebnis an und bereite mich auf den Abschied vor.“ Dafür steht auch schon der Termin: Donnerstag, 27. Juni, konstituierende Stadtratssitzung. Und dessen neue Konstellation? „Ich muss ja jetzt nicht alles kommentieren“, sagt Mathilde Weinandy. „Wahl ist Wahl. Und was dabei rauskommt, muss der, der sich dazu stellt, auch annehmen.“

Und Jürgen Krämer, bisher einziger FDP-Vertreter, hat sein Hauptziel erreicht: Er darf von nun an eine zweiköpfige Fraktion führen. Auch die Liberalen holten ein weiteres Mandat, gewannen 3,5 Prozentpunkte hinzu und kommen auf 6,3 Prozent. In seinem Heimatort Brandscheid schaffte Krämer sogar starke 24,6 Prozent. Wählerbeteiligung insgesamt beim VG-Rat in den 44 Gemeinden: 66,58 Prozent.

Auffallend ist vor allem, dass die FWG mit Reuschen bei der Abstimmung über den VG-Rat auch in der Stadt Prüm absahnt, mit 41,39 Prozent. Dort schlägt sie sogar die CDU, die auf 32,2 Prozent kommt. Weit vorn ist die FWG auch in Nimsreuland (44,8 Prozent). Absolute CDU-Hochburg: Masthorn, mit 71 Prozent. Und in Mützenich holt die SPD endlich auch einmal ein Ergebnis, das an bessere Zeiten erinnert: 26,4 Prozent.