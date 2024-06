Stadtbürgermeisterwahl Stichwahl zwischen Birthe Thomsen und Jürgen Rauschenbach in Speicher

Das Rennen um das Amt des Stadtbürgermeisters von Speicher geht in wenigen Wochen in eine neue Runde. Nach der vorläufigen Auszählung konnte Birthe Thomsen (CDU) 45,8 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen, ihr Mitbewerber Jürgen Rauschenbach (SPD) erzielt 36,4 Prozent. Weiter abgeschlagen: Franziska Scharff (Freie Wähler) mit 17,8 Prozent. Thomsen hat zwar die meisten Stimmen, aber nicht die erforderliche absolute Mehrheit. Deshalb kommt es in genau zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang am Sonntag, 23. Juni, zur Stichwahl. Spannend beim nächsten Wahlgang wird: Wie entscheiden sich die Wähler, die an diesem Sonntag für Sissy Scharff gestimmt haben?