Kommunalwahl 2024 Freie Wähler Bitburg stellen Kandidatenliste für Stadtratswahl vor

Auch die Männer auf der Kandidatenliste zeigten sich breit aufgestellt in Sachen Alter und Erfahrung, wobei Paul Streit mit 22 Jahren am unteren Ende der Alterspyramide stehe. Die Nominierung von Marius Ackermann, Vorstandsmitglied der Jungen Freien Wähler auf Kreis- und Landesebene, auf Platz 6 der Liste verdeutliche, so Kesse, die enge Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen innerhalb der Partei. Auf den Plätzen sieben bis zehn finden sich mit Heinz Reckinger, Silvia Turmann, Peter de Winkel und Rudolf Rinnen einige bekannte Gesichter aus der Bitburger Stadtpolitik wieder.