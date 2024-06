Kommunalwahl 2024 Solche wilden Typen trifft man im Gemeinderat, wenn man mal hingeht

Wenn ich eine unterhaltsame Aufführung erleben will, muss ich dafür nicht ins Theater. An guten Tagen, so sage ich immer zu meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen (also mittlerweile zu allen), bietet eine Ratssitzung genug Bühnenspektakel. Man sitzt dann nicht als Berichterstatter da, sondern als Publikum. Oder Rezensent.