HILFE : Kompetent helfen, professionell handeln

Bitburg Das Brand- und Katastrophenschutz-Zentrum im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat seine Seminarwoche „Unwetter“ beendet. Zum Anschluss gab es einen Tag der offenen Tür mit Besucherausstellung.

Dazu gehören unter anderem das Nachweisen, Messen, Beurteilen, Aufnehmen, Umfüllen und Neutralisieren von Gefahrstoffen. In der vergangenen Woche fand die Seminarreihe „Unwetter“ im Katastrophenschutz-Zentrum in der Else-Kalmann-Straße in Bitburg statt. Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur im Eifelkreis Bitburg-Prüm erklärt: „Wir haben während der Seminarwoche mit betroffenen Kräften Katastrophen-Ernstfälle durchexerziert und demonstrieren am Sonntag den Besuchern das Zusammenspiel der Kräfte und der im Ernstfall betroffenen Einheiten.“