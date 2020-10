Kommentar zur Waldnutzung : Konflikte sind nur durch Kompromisse zu lösen

Eifel Der Wald ist Lebensraum, Jagdrevier, Naherholungsgebiet, Touristenmagnet und Geldanlage. Das Wild will dort leben, Jäger wollen jagen, Wanderer wandern, Touristiker werben und Waldbesitzer Holz verkaufen. Und das ist ihr gutes Recht. Denn der Wald gehört allen. Und alle sollen und dürfen ihn nutzen, allerdings nicht ohne Rücksicht auf Verluste und andere.

Kompromisse sind also nötig. Und werden auch schon oft gesucht und gefunden. Fehler passieren dennoch weiter auf allen Seiten. Und die Fronten verhärten sich, weil der Wald gerade in jüngster Zeit zum Reizthema und somit zur Konfliktzone für ideologische Grabenkämpfe geworden ist.

All das muss aber beiseite, wenn man eine gemeinschaftliche Debatte und Nutzung hinbekommen will. Wer gehört werden will, wenn er in den Wald hineinruft, der muss schließlich auch zuhören, was zurückhallt.