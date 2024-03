Unfaire Bedingungen? Viel zu günstig und „exorbitant“ viele: Barbershops gehen Friseuren gegen den Strich

Region/Bitburg · Friseure betrachten Barbershops zunehmend als Problem. Dabei findet die Innung Wettbewerb gut – so lange er unter gleichen Rahmenbedingungen stattfindet. Barbershops halten sich aber in vielen Fällen nicht an die Regeln. Die Lösung liegt auf der Hand.

07.03.2024 , 20:01 Uhr

In Barbershops bearbeiten die Mitarbeiter nicht nur Bärte, sie schneiden auch Haare – und sind dabei in der Regel viel günstiger als herkömmliche Damen- und Herrenfriseure. Aus unternehmerischer Sicht wirft das Fragen in der Branche auf. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christophe Gateau