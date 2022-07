Freizeit und Kultur : „Kirche, Pest und neue Seuchen“ – Konrad Beikircher kommt nach Bitburg

Bitburg Seine Domänen sind klassische Musik, canzoni italiane, Literatur, Sprache und Dialekte. Nach Bitburg kommt Konrad Beikircher mit seinem neuen Kabarett-Programm „Kirche, Pest und neue Seuchen“ im Rahmen der Eifelkulturtage am 22. Juli, 20 Uhr, ins Haus Beda. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.

Konrad Beikircher: So viele Beine kann man gar nicht haben, wie da Knüppel geflogen kamen!

Konrad Beikircher, Jahrgang 1945, stammt aus Bruneck in Südtirol. 1964 ging er zum Studium der Musikwissenschaften und Psychologie nach Wien, wechselte bald nach Bonn, wo er Psychologie, Musikwissenschaften und Philosophie studierte und war ab 1971 fünfzehn Jahre lang Psychologe in einem Jugendgefängnis. Seit 1986 wirkt er als Kabarettist, Komponist, Musiker, Moderator und Buchautor. Beikircher hat fünf Kinder aus zwei Ehen. Er lebt seit mehr als fünf Jahrzehnten im Rheinland.

Sie spielen in den kommenden Monaten mindestens fünf Programme parallel. Holen Sie jetzt alles nach?

Beikirchner: Och, da liegt noch so viel Ungespieltes auf dem Boden herum und die Spiellaune hat in der Pandemie-Zeit ja enorm zugenommen, also…

Beikircher: Sie werden es nicht glauben: wir haben Bäume gefällt (fällen müssen), wir haben jeweils ganz tolle Ausstellungen zusammenstellen können (jährlich wechselnde Skulpturenausstellungen im Sommer bei uns auf dem Katharinenhof) und haben damit viele Kunstfreunde glücklich machen können. Ein wunderbares Gefühl. Auch in diesem Jahr ist es eine Fahrt wert (geöffnet: freitags bis montags von 11 – 19 Uhr, Eintritt 6.50) www.therhineart.de

Sie reden in ihrem aktuellen Kabarettprogramm, mit dem Sie nach Bitburg kommen, davon, dass Seuchen der Kirche sehr gelegen kamen. Jetzt haben wir ja nach der großen Pest und vielen kleineren Folgeseuchen wieder eine solche. Aber mit dem Profit der Kirche ist es Essig oder sehen Sie da noch eine Gewinnchance?

Wie kann man in so einer pandemischen Lage, in der permanent und auf viele Arten und Weisen die Bedrohung durch eine Krankheit gegen uns mobil macht, die Zuversicht behalten? Erzählen Sie doch mal, wie Sie bei guter Laune bleiben oder ist sie Ihnen längst abhandengekommen?