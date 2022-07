Kabarett : Rheinländischer Buddhismus im Haus Beda

Bitburg (red) Im Rahmen der Eifel-Kulturtage kommt der Kabarettist Konrad Beikircher am Freitag, 22. Juli, nach Bitburg. Dort unterhält er ab 20 Uhr das Publium im Festsaal des Hauses Beda mit seinem aktuellen Programm „Kirche, Pest und neue Seuchen“.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie begibt sich Beikircher auf einen Ausflug in die Geschichte der Seuchen und wirft die Frage auf, wer von Pest und Schnupfen am meisten profitiert hat. Es folgt ein Universum von Fragen, in dem Beikircher sein Publikum an die Hand nimmt und lachend zur Antwort führt: Der Mensch selbst ist die größte Seuche. Deshalb rät er eindringlich: „Schnüss-Tütt anjeschnallt, Fläsch Desinfektionsmittel für der Hals anjesetzt und JÖ!“ Wer schon einmal eine Veranstaltung mit Konrad Beikircher besucht hat, weiß, dass neben aller problematischen Themen stets der rheinische Buddhismus gepflegt wird: Viel Humor, viel Mutterwitz und eine garantierte Wohlfühlatmosphäre.