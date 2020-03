Grenzverkehr : Kontrollen an Grenzübergangen nach Luxemburg: Pendler ja, Touristen nein

Dasburg. Foto: Vladi Nowakowski

Dasburg/Vianden (now) Drei Grenzübergänge nach Luxemburg sind im Eifelkreis derzeit offen: Echternacherbrück, Vianden und Dasburg. Da der Reiseverkehr zwischen Luxemburg und Vianden mit Kontrollsperren auf ein „unabweisbar notwendiges Maß reduziert werden“ soll, wie die Bundespolizei berichtet, stehen am kleinen (und fast in Vergessenheit geratenen) Grenzübergang bei Dasburg nun auch Beamte der Bundespolizei.



Von Vladimir Nowakowski