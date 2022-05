Länderübergreifender Aktionstag : Alkohol, Drogen, Gurtmuffel: Polizei beanstandet jeden zehnten Fahrer bei Großkontrolle

Rund 1000 Auto- und LKW-Fahrer sind von der Polizei in der Region bei einem landesweiten Kontrolltag gestoppt worden - für manche war die Fahrt anschließend zu Ende. Die Bilanz.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz etliche Verkehrsteilnehmer kontrolliert - auch in der Region Trier. Dabei wurden mehrere Autofahrer erwischt, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren oder keinen Führerschein vorweisen konnten.