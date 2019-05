später lesen Konzert Organist gibt Konzert FOTO: TV / Dr. Martin M. Patzlaff FOTO: TV / Dr. Martin M. Patzlaff Teilen

(red) Dr. Martin M. Patzlaff gibt am Sonntag, 12. Mai, ab 18 Uhr ein Konzert auf der englischen Orgel in der Pfarrkirche in Irrel. Patzlaff war nach dem Studium der Kirchenmusik fünf Jahre Kantor und Organist in der Universitätsstadt Münster.