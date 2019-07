Schule : Jugendliche präsentieren ihre Musikstücke

Neuerburg (red) Das Konzert der Junior-Akademie des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg findet am Donnerstag, 1. August, ab 20 Uhr statt. Unter dem Motto „We Are The World“ präsentieren 64 Schüler Musik verschiedener Epochen aus aller Welt.

