Konzert : Konzert der Junior-Akademie

Neuerburg Unter dem Motto „We Are The World“ präsentieren 64 Teilnehmer der Junior-Akademie Neuerburg am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr im Staatlichen Eifel-Gymnasium Musik verschiedener Epochen aus aller Welt.

