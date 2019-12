Konzert : Musiker spielen Adventskonzert

Ferschweiler (red) Der Musikverein Ferschweiler gibt am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Luzia in Ferschweiler. Unter der Leitung von Friedhelm Öffling stimmt der Verein auf die Weihnachtszeit ein.

