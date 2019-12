Konzert : Weihnachten in der Burgkapelle Schönecken

Schönecken Die Kinder von den „Burgspätzchen“ Schönecken singen am Samstag, 21. Dezember, 15 Uhr, ein Konzert mit weihnachtlichen Melodien in der Burgkapelle. Am Sonntag 22. Dezember, spielt von 17 Uhr an der Musikverein Schönecken und stimmt ebenfalls auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.