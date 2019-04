Fast schon zweite Heimat: Die sieben Sänger von Naturally 7, der amerikanischen A-Cappella-Band, sind wieder in der Eifel. Genauer: In Stadtkyll, wohin sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder zum Proben und zu Aufnahmen zurückgezogen haben (der TV berichtete).

Und jetzt treten sie dort auch wieder auf, nachdem sie kurz vorher noch beim New Orleans Jazz Festival ihre Stimmkunst präsentierten. In der Eifel proben sie für ihre aktuelle Tour, die beginnt am Samstag, 4. Mai, in Mühlheim an der Ruhr. Aber vorher – am Donnerstag, 2. Mai – gibt’s ein „Heimatkonzert“ in Stadtkyll, wieder im Saal von „La Sirena“ in der Auelstraße. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Karten ab 30 Euro erhält man im La Sirena da Franco, bei Elektro Maus und per Anruf bei Rita Palms unter Telefon 0151/11941767.