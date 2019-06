MUSIK : Konzert mit der Band Völkerball

Bitburg (red) Die Kulturgemeinschaft Bitburg präsentiert zum 110. Jubiläum der DJK Irrel am Samstag, 15. Juni, ein Konzert mit der Band Völkerball. Unter dem Titel „A tribute to Rammstein“ geht um 20 Uhr in der Halle „Neue Mitte“ in Irrel los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken