Konzert : Ein starkes Doppel im St. Vither Triangel

Sankt Vith Konstantin Wecker und Andy Houscheid bestreiten dort am Montag einen gemeinsamen Abend. Der deutsche Komponist und Texter hat auch das jüngste Album des jungen Ostbelgiers veröffentlicht.

Der anstehende Liederabend des Belgischen Rundfunks in St. Vith verspricht ein besonderes Konzert zu werden: Am Montag, 12. August, spielen im Triangel der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker und der belgische Pianist und SongschreiberAndy Houscheid.

Konstantin Wecker muss man kaum noch jemandem vorstellen, er ist seit 50 Jahren auf den Bühnen unterwegs und nahm mehr als 40 Soloalben auf. Außerdem lieferte er Musicalkompositionen (Ludwig; Petterson und Findus), Musik für Filme („Schtonk“, „Die weiße Rose“) oder Fernsehserien („Kir Royal“). Wecker trat immer wieder in Dieter Hildebrandts Sendung „Scheibenwischer“ auf und verfasste zahlreiche Bücher.

Er wurde unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunst-Preis, dem Kurt-Tucholsky-Preis und dem Bayerischen Kabarettpreis. Und er unterstützt immer wieder junge Musiker, zuletzt gastierte er vor vier Jahren in Prüm mit vier Nachwuchsvertretern (der TV berichtete).

Zu den Künstlern, die Weckers Weihen erhalten haben, zählt auch Andy Houscheid, der 1983 in St. Vith geboren wurde und im nahen Neundorf aufwuchs. Houscheid hat sich bereits über Ostbelgien hinaus als Künstler etabliert, gastierte unter anderem in Luxemburg und Deutschland, außerdem unterrichtet er Jazz-Piano an der „École de musique du canton de Clervaux“ im Großherzogtum.