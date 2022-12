Weihnachtsmarkt mit Konzerten : „Adventlicher Stiftsberg“ in Kyllburg mit Musik und Weihnachtsstimmung in der Kirche und im Kreuzgang

Kyllburg Zum „Adventlichen Stiftsberg“ in Kyllburg gaben am Samstag der Musikverein und Gruppen des Prümer Regino-Gymnasiums Konzerte in der Kirche.

Am Wochen­ende erstrahlte der Kyllburger Stiftsberg in vorweihnachtlichem Glanz. Der Förderverein „Freunde der Kyllburger Stiftskirche“ hatte zum „Adventlichen Stiftsberg“ eingeladen.

Im festlich geschmückten Kreuzgang der historischen Stiftskirche präsentierten sich die Aussteller mit ihren vielfältigen Angeboten aus Hand- und Kunsthandwerk. Da ist es die besondere Atmosphäre, die vorweihnachtliche Stimmung aufkommen lässt. Im Kerzenschein der kleinen Flammen leuchten die gotischen Bögen in besonders schöner Farbe, weihnachtliche Düfte steigen in die Nasen, heißer Glühwein wärmt die kalten Hände der Aussteller und Besucher. So herrschte reger Betrieb in den historischen Mauern. „Da stehen schöne Sachen in den Regalen, ich bin schon fündig geworden“, berichtet Gertrud Bales. „Jetzt geht’s zum Glühweinstand“, sagt sie und stellt sich in artig in der Reihe an.

In der weihnachtlichen Kyllburger Stiftskirche ist die Concert-Band – Schülerinnen und Schüler aus Prüm – aufgetreten. Foto: Hoeser Rudolf

Prägend für den „Adventlichen Stiftsberg“ war auch in diesem Jahr das anspruchsvolle Musikprogramm. Das begann mit einem Konzert der Concert-Band und des Mittelstufen­chores vom Regino-Gymnasium Prüm in der Kirche, die bis auf den letzten Platz besetzt war. Sehr schöne Vorträge wurden den Besuchern an diesem Adventsnachmittag geboten: Neben internationalen Weihnachtsliedern überraschten die Sängerinnen mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern, jedoch in moderner und schwungvoller Variation. So klatschten die Besucher am Ende mit zur Melodie von „O du fröhliche“.