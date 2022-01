Kultur : Musikalisches Statement für den Frieden

Luxemburg Beeindruckendes Konzertereignis in der Philharmonie Luxemburg mit den Musizierenden von „Musik ohne Grenzen“ Bitburg, Chören aus Luxemburg und Solisten.

(red) Die Sehnsucht nach Frieden und die Hoffnung auf Frieden – hat derzeit auch in Europa erschreckend an Aktualität gewonnen.

Zwar sollte das Konzert „Music for Peace“ des Vereins „Musik ohne Grenzen“ mit Chören aus Luxemburg und in Kooperation mit der Philharmonie Luxemburg bereits im Jahr 2020 stattfinden, dennoch passt es gerade jetzt noch um so mehr, wo der Ukraine-Konflikt in ganz Europa für Angst um den Frieden sorgt

Die Aufführung des besonderen Konzertevents am besonderem Ort – nämlich der Philharomonie Luxemburg – am 22. Januar wird für viele Musikerinnen und Musiker aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Großregion noch lange in Erinnerung bleiben. Das Konzert sollte ursprünglich in dem Jahr stattfinden, in dem sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal jährte (der TV berichtete). Alle Beteiligten waren nun froh, dass es endlich nachgeholt werden konnte.