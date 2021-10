Mainz/Bitburg (red) Die Kooperative Gesamt­schule St. Matthias Bitburg hat die Auszeichnung Cam­bridge English Preparation Centre erhalten.

Bereits im zweiten Jahr in Folge bot sie eine Arbeitsgemeinschaft an, die auf das Cam­bridge Advanced English Certificate (CAE) vorbereitet – in der Stufe C1. Der weltweit anerkannte Nachweis über ein sehr hohes Sprachniveau in Englisch ermöglicht etwa das Einschreiben an englischsprachigen Universitäten oder die Bewerbung bei Unternehmen im Ausland.