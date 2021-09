Sport : Sieg für Lehrkräfte von Bitburger Gesamtschule beim Turnier in Lebach-Aschbach

Sieg für Lehrkräfte von Bitburger Gesamtschule beim Turnier in Lebach-Aschbach

Lebach/Bitburg (red) Das Team der Kooperativen Gesamt­schule St. Matthias Bitburg hat beim traditionellen Fußballturnier der Bistumsschulen auf dem Sportplatz in Lebach-Aschbach souverän seinen Titel verteidigt.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause fand der sportliche Wettkampf, an dem Angestellte von sieben der insgesamt 20 Bistumsschulen teilnahmen, in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Erstmals waren die Nikolaus-Groß-Schulen in Lebach Gastgeber.