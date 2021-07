Korrektur :

Falsches Datum: In unseren Artikel „Die Stompers zeigen Mitgefühl – und sie kommen!“ (TV vom 20. Juli) hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, der aber bedeutsam werden kann: Der Auftrittstermin der Sugar Foot Stompers beim Summer-Jazz Festival im Bedagarten in Bitburg ist am Mittwoch, 21. Juli ab 19 Uhr.

