Bitburg (red) Die Tourist-Information Bitburger-Land lädt für Sonntag, 25. August, um 14 Uhr zu einer Kräuterwanderung mit Monika Gramse ein.

Treffpunkt ist um 14 Uhr in Birtlingen an der Brücke in der Dorstraße. Der Preis beträgt 15 Euro pro Person.