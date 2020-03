Ernährung : Kräuterexkursion im Irsental

Irsental (red) Bei einer Kräuterwanderung durch das Irsental erfährt man von Kräuterhexe Rosi alles über die vielseitige Verwendung und Wirkung von Wildkräutern und Heilpflanzen. Die Kräuterexpertin kennt so gut wie alles, was entlang des Weges wächst und blüht.

Auf der Wanderung werden Wildkräuter erklärt, und man erfährt Interessantes über die Schieferfelsen. Im Anschluss geht es in Rosis Bauerngarten, wo sie Gewürz-, Tee- und Arzneipflanzen zeigt. Zum Abschluss gibt es eine Verkostung aus Wildkräutern und es werden Rezepte an die Hand gegeben. Die Kräuterwanderungen mit Rosi Moser finden immer am zweiten Samstag im Monat zwischen April und September statt.