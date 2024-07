Kliniken unter Druck 400.000 Euro: Warum das bei den Eifeler Krankenhäusern keine Freudensprünge auslöst

Alle drei Krankenhäuser haben die Bestätigung des Bundes, dass sie auch im kommenden Jahr wieder einen sogenannten Sicherungszuschlag in Höhe von 400.000 Euro erhalten. Das Geld soll dazu dienen, die Fachabteilungen für Innere Medizin und Chirurgie aufrechtzuerhalten. Mit dem Sicherstellungszuschlag unterstützt der Bund seit 2019 Krankenhäuser in ländlichen Regionen, die für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, die jedoch aufgrund geringer Patientenzahlen die entsprechenden Fachabteilungen nicht kostendeckend finanzieren können. Wie kommt die Zusage über die Förderung in Höhe der 400.000 Euro bei den Kliniken an?