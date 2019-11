Ehemaliges Krankenhaus Neuerburg : Krankenhaus Neuerburg wird zum Gesundheitszentrum ausgebaut – Nächstes Ziel: Kneipp-Zentrum

Neuerburg Das ehemalige Krankenhaus Neuerburg wird nach und nach zum Gesundheitszentrum ausgebaut. Vieles läuft bereits, anderes wird derzeit vorangebracht. Und weitere Ziele werden noch angepeilt.

Das Krankenhaus Neuerburg wurde 2014 geschlossen, das Wohlergehen von Menschen steht in dem Gebäude in der Bitburger Straße aber immer noch im Vordergrund. Die Entwicklung zu einem Gesundheitszentrum ist nach wie vor in vollem Gange. Mit der heutigen Eröffnung der Tagespflege des DRK im zweiten Stock ist jetzt ein weiteres Etappenziel erreicht.

Rund zwei Drittel des 6200 Quadratmeter-Gebäudes seien bereits vermietet, sagt Geschäftsführer Ingo Jakschies. Er ist froh, dass das Gebäude so gut in Schuss ist, dass die Umbauarbeiten für neue Gesundheitsanbieter überschaubar sind.

Bereits etabliert ist die Praxis von Allgemeinärztin Sigrid Mundt. Auch der Chirurg Karl-Georg Hermans bietet Sprechstunden an. Bei dieser einen Arztpraxis soll es nach Jakschies Plänen aber nicht bleiben. Dabei spricht er von flexiblen Modellen, bei denen auswärtige Ärzte die Möglichkeit haben sollen, tage- oder stundenweise in Neuerburg Sprechstunden anzubieten. Damit hoffe Jakschies auch Fachärzte nach Neuerburg zu holen. Kontrete Gespräche werden laut Jakschies bereits geführt.

Jakschies sieht aber nicht alleine in der Schulmedizin eine Hilfe für kranke Menschen. Er möchte sich auf alte Lehren wie die von Sebastian Kneipp zurückkommen, die mit einer Umstellung der Lebensgewohnheiten einhergehen. Gesunde Ernährung, Bewegung, ein guter Umgang mit Stress, Wassertherapie und Kräuter sind die Elemente dieser Lehre. Ein Kneippzentrum, das nicht nur für die Menschen in Neuerburg ein Ziel sein soll, sondern auch darüber hinaus Interessierte locken soll, will er in der ehemaligen Bäderabteilung etablieren.