Kommentar zum frühen Abgang des Prümer Krankenhauschefs : Gute Führung

Vielleicht war es für einen jungen und verantwortungsbewussten Familienvater der falsche Zeitpunkt, einen solchen Posten zu übernehmen – in einem Haus, das aus vielen Gründen im dauerhaften Krisenmodus läuft.

Trotzdem: Wenn ein Mensch nach so wenigen Monaten wieder geht und dann alle, mit denen man deswegen spricht, ihr tiefes Bedauern angesichts dieses Entschlusses bekunden, dann hat dieser Mensch in dieser kurzen Spanne sehr viel richtig gemacht. Und ist offenbar dabei immer, trotz Chefposten, genau das geblieben: Mensch. Und einer, der sich nicht nur in der Verantwortung für die Zahlen sieht, sondern auch für die Leute, die die Arbeit machen.