Ärztliche Versorgung in der Eifel Da ist sie: die neue Chefärztin der Notaufnahme im Krankenhaus Prüm

„Wir haben uns für kommende Strukturveränderungen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung neu aufgestellt und freuen uns, dass wir die neu geschaffene strategische Schlüsselposition in der ZNA mit Simone Herkströter so kompetent besetzen konnten“, teilen Geschäftsführer Michael Wilke, der Ärztliche Direktor, Dr. Philipp Kaiser, und Pflegedirektorin Rita Gast gemeinsam mit.