Gesundheitswesen : Ein neuer Chef für das Prümer Krankenhaus

Prüm Das Prümer St.-Joseph-Krankenhaus erhält einen neuen Geschäftsführer. Michael Wilke kommt für den bisherigen Chef Michael Thurm, der aus persönlichen Gründen seinen Abschied nimmt.

Der Diplom-Kaufmann aus Willich am Niederrhein habe 28 Jahre Erfahrung in führenden Positionen, wie der Träger, die Kölner Josefs-Gesellschaft, mitteilt. Zuletzt war Wilke von 2006 bis 2021 Geschäftsführer des Krankenhauses der Alexianer Krefeld.

Der Job in Prüm sei vielmehr „sehr reizvoll, es gibt so viel Potential“. Und wenn der permanente Krisenmodus, vor allem wegen Corona, einmal vorüber sei, „dann kann man hier was richtig Tolles machen“.