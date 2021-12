Gesundheitswesen : VG-Rat Speicher kritisiert Schließung des Ehranger Krankenhauses: „Klinksterben setzt sich fort“

Der VG-Rat Speicher hat eine Resolution gegen die Schließung des Krankenhaus in Ehrang erlassen. Im Bild: Sonja Thome (CDU), Manfred Rodens, Peter Reichert (FDP), Erwin Berg (SPD), Klaus Rodens (UBL). Foto: TV/Privat

Speicher/Trier-Ehrang Die Schließung des Krankenhauses in Trier-Ehrang wird auch in der Eifel kritisiert. Jetzt hat der Verbandsgemeinderat Speicher eine Resolution erlassen. Im Mittelpunkt der Kritik unter anderem: Die medizinische Versorgung der Verbandsgemeinde und des ländlichen Raumes.

Die Schließung des Krankenhauses in Trier-Ehrang hat in den vergangenen Tagen und Wochen für allerhand Diskussionen gesorgt. Seit dem Beschluss des Trägers, die schwer von der Flut im Juli getroffene Klinik nicht wieder zu eröffnen, stellen sich viele Kommunalpolitiker gegen die Entscheidung. Diesen Schritt geht nun auch der Verbandsgemeinderat in Speicher, die in ihrer Sitzung am Dienstag eine Resolution erlassen haben.

Schließung des Mutterhaus in Trier-Ehrang: VG-Rat Speicher beschließt Resolution

„Bei dieser Entscheidung spielen nach unserem Eindruck insbesondere monetäre Aspekte eine Rolle“, heißt es in der Resolution, die gemeinsam von allen im Rat vertretenen Fraktionen (CDU, FDP, SPD und UBL) eingereicht und einstimmig beschlossen wurde. „Nach Aussagen der Trägergesellschaft soll die Sanierung oder ein Neubau zwischen 30 und 60 Millionen Euro kosten“, heißt es weiter. Aufgrund der „offensichtlich nicht fundierten Kostenschätzung, mehr als vier Monate nach der Flutkatastrophe“, dürfe dem Erachten des VG-Rates nach eine solch schwerwiegende und voreilige Entscheidung nicht getroffen werden. „Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Mittel aus dem 30-Milliarden-Euro-Wiederaufbaufonds verwendet werden könnten, um Infrastruktur wiederaufzubauen.“

Außerdem weisen die Fraktionen um Bürgermeister Manfred Rodens auf die „herausragende Bedeutung“ für die medizinische Versorgung der Bevölkerung – auch in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Speicher – hin: „Es ist das einzige Trierer Krankenhaus auf der westlichen Moselseite. Eine Schließung vom Krankenhaus in Ehrang und die damit verbundene weitere Konzentrierung auf Krankenhauskapazitäten in das Stadtzentrum Trier, führt dementsprechend zu schwerwiegenden Folgen für die Menschen in unserem ländlichen Raum.“

Wieso der VG-Rat Speicher gegen die Schließung des Ehranger Krankenhauses ist