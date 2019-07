Waxweiler : Krautwischbinden und Segnung

Waxweiler Die Pfarrei Waxweiler lädt alle Gläubigen für Donnerstag, 15. August (Maria Himmelfahrt), ab 17 Uhr, zur Mariensäule auf den Eichelsberg zwischen Waxweiler und Lascheid ein.

Die Krautwischsträuße werden dann im Gottesdienst um 18 Uhr an der Mariensäule von Pfarrer Georg Josef Müller gesegnet. Das 16 Meter hohe Kulturdenkmal aus rotem Sandstein wurde 1948 aus Dankbarkeit vor weitgehender Kriegsverschonung von der damaligen Bevölkerung errichtet. Kooperationspartner der Veranstaltung sind die Katholische Erwachsenenbildung Waxweiler und die Tourist-Information Arzfeld. Bei Regen finden das Krautwischbinden und der Gottesdienst in der Pfarrkirche in Waxweiler statt.