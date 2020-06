Freizeit : Kreative Ferienwoche auf der Jugendburg

Neuerburg Die Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen (EVEA) lädt im Juli zu einer Ferienwoche auf der Jugendburg Neuerburg ein.

Unter dem Motto „Freizeit kreativ gestalten“ lädt die EVEA-Jugendkommission zu einer Ferienfreizeit auf der Jugendburg in Neuerburg ein. Nachdem die internationale Begegnung „Eurovisionen“ mit Teilnehmern aus zahlreichen europäischen Ländern in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben sich die Organisatoren entschlossen, in der Woche vom 27. bis 31. Juli 2020 dennoch ein Tagesprogramm für Kinder und Jugendliche aus der Region anzubieten. Auf dem Programm stehen unterschiedliche Aktivitäten, überwiegend im Freien, und die Durchführung mehrerer Workshops wie etwa Geocaching, Malen, Zeichen und anderes mehr.

Wer zwischen zehn und 15 Jahren alt ist und an „Freizeit kreativ gestalten“ zum Wochenpreis von 110 Euro teilnehmen möchte (der Preis schließt alle Programmkosten sowie das Frühstück, Mittagessen und einen Snack am Nachmittag ein), erhält Anmeldeunterlagen und weitere Informationen von der Geschäftsstelle der EVEA-Jugendkommission in Neuerburg, Telefon: 06564/930003. Anfragen auch per Email an: juko@evea.de