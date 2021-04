Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Eifelkreis kündigt weitere Corona-Kontrollen an - Viele Bußgelder verhängt

Die Speicherer Kunstgießerei Plein von oben. Foto: Kunstgießerei Plein

Speicher/Bitburg Nach dem Virus-Ausbruch in der Kunstgießerei in Speicher bleiben Fragen offen. Inzwischen wird dort getestet. Die Kreisverwaltung kündigt weitere Überprüfungen von Unternehmen und Kontrollen im öffentlichen Raum an. Die Zahl der Bußgeldbescheide und laufenden Verfahren ist hoch.