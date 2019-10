Prominente Liberale machen ihre Aufwartung : Mitglieder der Kreis-FDP treffen sich in Bitburg

Mitglieder der Kreis-FDP treffen sich in Bitburg

Bitburg-Prüm Die FDP lädt am Montag, 28. Oktober, zum Kreisparteitag ins Bitburger Hotel „Eifelbräu“ ein. Ab 20 Uhr sind Berichte des Schatzmeisters und des Kreisvorsitzenden Jürgen Krämer zu erwarten. Aber auch einige bekannte Gesichter der Liberalen werden zu Wort kommen.

Die Bundestagsabgeordnete Carina Konrad wird ihre Aufwartung machen, aber auch Landtagsmitglied Marco Weber und der Bezirksvorsitzende Philipp Fernis werden sich an die versammelten Mitglieder wenden. Zudem wird auf der Sitzung der Schatzmeister und der Schriftführer nachgewählt. Auch will man sich über Anträge in politischen Gremien miteinander abstimmen.