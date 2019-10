Kreisfeuerwehr : Kreis kauft neuen Kommandowagen

Bitburg-Prüm Der Fuhrpark der Kreisfeuerwehr wird erweitert. Der Kreisausschuss Bitburg-Prüm hat die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs beschlossen.

Der Eifeler Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch bekommt einen neuen Kommandowagen. Der Kreisausschuss Bitburg-Prüm hat in der vergangenen Sitzung den Entschluss gefasst, ein entsprechendes Auto für 40 000 Euro bei der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes anzufordern. Die Hälfte der Kosten übernimmt das Land Rheinland-Pfalz. Eine großzügige Förderung, könnte man meinen. Aber nur, wenn man nicht weiß, dass das Land die Wagen zuvor alljährlich selbst im Rahmen eines Leasing-Vertrages austauschen ließ. Unterwegs sein werden Larisch und sein Vertreter Willi Schlöder künftig übrigens in einen neuen Ford Kuga. Die Anschaffung eines Gebrauchtwagens zog der Ausschuss nicht in Betracht, weil es dafür keine Fördermittel vom Land gibt.